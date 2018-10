Det skriver medierne: Finanstilsynet svækket af medarbejderflugt

JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



DANSK TECH-KOMET SMIDER TRECIFRET MILLIONBELØB FOR BELGISK RIVAL



Oversættervirksomheden Languagewire har for et trecifret millionbeløb købt sig til den dobbelte størrelse med overtagelsen af den belgiske rival Xplanation. Selskabet, som er delvist ejet af kapitalfonden Catacap, bliver med købet en global aktør. (Forside, side 6-7)



HJERNEFLUGT SVÆKKER FINANSTILSYNET



I nogle år har Finanstilsynet mistet mellem 20 og 28 pct. af medarbejderne. Den øverste chef, Jesper Berg, glæder sig over, at personaleomsætningen er faldet de seneste år. (side 8-9)



Danske Banks hvidvaskskandale klæber sig til finanssektoren, men det er naivt at tro, at storbanken er den eneste, som har - eller har haft - hvidvaskproblemer. Jyske Bank vil inden længe blive kædet sammen med det ubehagelige ord, hvidvask, lyder det fra bankens øverste chef, Anders Dam. (side 10)



DANSK ERHVERV OM GOOGLE PAY: "MEGET STÅHEJ OM INGENTING"



Jyske Bank og Nordea lancerer Google Pay som en kontaktløs betalingsløsning. Dansk Erhverv har svært ved at få øje på fornyelsen. (side 11)



BERLINGSKE BUSINESS



DANSKERNE SKAL VÆNNE SIG TIL SVAGERE VÆKST I LEVESTANDARDEN



Danmark går ind i et nyt årti med meget svag vækst, viser nye beregninger med udgangspunkt i regeringens egne tal. Færre danskere giver mindre vækst per indbygger, og de unge familier vil få sværere ved at bygge deres tilværelse op. (Forside, side 4-5)



Administrerende direktør Anders Dam er sikker på, at Jyske Bank snart modtager påbud og kritik fra Finanstilsynet. - Jeg varsler bare, at vi ikke er pletfri, siger han. (side 6)



TIVOLI OG EGMONT SATSER PÅ RASMUS KLUMP



Tivoli og Egmont Publishing opretter nu et nyt selskab, der skal styrke det verdenskendte Rasmus Klump-mærke gennem en ny tv-serie samt legetøj, tekstiler og boligtilbehør. Kombinationen af Egmonts digitale verden og Tivolis fysiske skal gøre selskabet til en god forretning. (side 11)



KONGEN AF UNDERSKUD SKAL REDDE 240 ÅR GAMMEL VAREHUSKÆDE



Sergio Bucher har i de sidste to år forsøgt at sætte skik på den vaklende britiske varehuskæde Debenhams, der ejer danske Magasin. Kæden måtte i sidste uge melde om det største underskud i dets 240-årige historie, men Sergio Bucher er optimist. Bag sig har han blandt andet en fortid hos Amazon Fashion. (Bagsiden)



BØRSEN



GAZELLE FOR 7. GANG: "DET ER EN DAGLIG KAMP FOR IKKE AT GÅ I STÅ"



Monstrum bygger specialdesignede legepladser baseret på temaer med eventyrligt store træfigurer af fx kæmpe dyr eller robotter. Siden 2003 har Monstrum været i en rivende udvikling. I 2017 omsatte de for 32 mio. kr. og er nu 40 medarbejdere. De forventer også i år at vokse med 20 pct. både på medarbejdersiden og økonomien. Virksomheden er for syvende år i træk kåret som gazelle. (Forside, side 2, 4 og 16-17)



Nulrentemiljøet og hele banksektorens dårlige image presser Jyske Bank. - Vi må bare stå det igennem, siger Anders Dam, ordførende direktør. (side 6-7)



PENSIONSSELSKABER SAMARBEJDER MED AUSTRALSK STORBANK



Ni danske pensionsselskaber har investeret i eller sammen med Macquaire. Men flere af dem vil ikke samarbejde med storbanken fremover. (side 12)



MAY I BØN TIL NORDEN: LAD OS VÆRE PARTNERE



Theresa May opfordrer de nordiske lande til et tæt samarbejde. Lars Løkke Rasmussen ønsker en tæt relation, men står fuldt ud bag EU's linje. (side 20)

