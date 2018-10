Efter Skat lukkede udbyttehul i 2015: Netværk af spekulanter forsøgte at gentage svindelnummer med udbytteskat

Relateret indhold Tilføj søgeagent DR

Kammeradvokaten

Skat Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Advice

Bagmandspolitiet

DR

Kammeradvokaten

Politiken

Skat

Selv om Skat i 2015 smækkede udbyttekassen i, efter det stod klart, at et stort netværk af finansfolk havde røvet staten for 12,7 mia. kr. i udbytteskat, forsøgte bagmændene alligevel at fortsætte svindelnummeret med uretmæssigt at få udbetalt udbytteskat.



Det skriver DR og Politiken, der er i besiddelse af et notat fra Kammeradvokaten.



Således forsøgte kredsen omkring den hovedmistænkte i sagen om skattesvindel mod Danmark, Sanjay Shah, senest i 2017 at hive mere end 25 mio. kr. op af statskassen i refusion af udbytteskat, som aldrig var indbetalt.



"En gennemgang af de uploadede dokumenter viste, at Sanjay Shah var anført som forfatter på alle Credit Advices," står der ifølge DR i notatet fra Kammeradvokaten.



Credit Devices er såkaldte ejerbeviser, der har været vedlagt som dokumentation for, at udenlandske pensionskasser og selskaber har ejet danske aktier på et bestemt tidspunkt, og derfor kan søge om refusion af udbytteskat.



Men i anmodningerne i 2017 var de vedlagte ejerbeviser ifølge faglig direktør i Skattestyrelsen, Steen Bechmann.



"I 2017 fik vi 34 anmodninger, som vi afviste. De anmodninger har vi anmeldt til Bagmandspolitiet, fordi vi så nogle mønstre, som lignede de mønstre, vi havde set i de øvrige svindelsager," siger han til DR.