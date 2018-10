Rusland planlægger at afprøve nogle af de raketter, landets militær har i sit arsenal, i denne weekend. Det kommer samtidig med, at Nato er i gang med sin største øvelse siden afslutningen af den kolde krig.



De russiske prøveaffyringer skal finde sted tæt ved den norske kyst, i det samme område hvor omkring 50.000 soldater, 65 skibe og 250 fly fra 31 lande deltager i Nato-øvelsen.



- Vi fik besked i sidste uge om de planlagte russiske rakettest udenfor kysten her, siger Natos generalsekretær, nordmanden Jens Stoltenberg.



Han befinder sig i det vestlige Norge, hvor Nato-øvelsen finder sted.



Det har vakt vrede i Rusland, at øvelsen afholdes relativt tæt på den russiske grænse, og regeringen i Moskva har lovet at "svare igen".



- Det er tydeligt, at denne magtopvisning er af antirussisk karakter, lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium.



De russiske rakettest skal efter planen finde sted mellem torsdag og lørdag. Nato-øvelsen strækker sig fra 25. september til 7. november.



Ruslands militær meddelte i sidste uge, at det indsætter fire fartøjer som led i en russisk øvelse i Nordatlanten.



- Rusland har en betydelig flådestyrke i dette område, siger Stoltenberg tirsdag.



- Jeg forventer, at Rusland vil opføre sig professionelt, tilføjer Nato-chefen.



