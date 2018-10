Dommer løslader mand bag formodet brevbombe mod bank

En 58-årig mand erkendte tirsdag i et grundlovsforhør, at han lagde et brev i Sparekassen Sjælland-Fyns postkasse i Tølløse. Men han afviste, at der var tale om en trussel mod sparekassen.



Brevet udløste mandag morgen bombealarm, og manden blev efterfølgende anholdt. Tirsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for trusler og for at være skyld i unødig udrykning.



Dommeren fandt, at der er begrundet mistanke om, at den 58-årige er skyldig, men besluttede alligevel af løslade ham. Hun mente ikke, at han på fri fod vil gentage sine trusler.



Det skriver sn.dk, der var til stede i grundlovsforhøret.



Her kom det frem, at den forede kuvert blandt andet indeholdt et batteri, der var forbundet med ledninger, som gik ind i et kobberrør.



Inde i kobberøret havde den 58-årige placeret en lille pære, der var forbundet til batteriet. Ved tryk på en kontakt kunne den lyse.



Han forklarede, at han var raget uklar med en medarbejder i sparekassen.



- Min tanke med brevet var, at der skulle gå et lys op for ham (medarbejderen i sparekassen, red.), forklarede den 58-årige ifølge sn.dk.



- For at pæren ikke skulle blive knust, lagde jeg den ind i et kobberrør. Så var det ligesom en lommelygte.



- Jeg kan godt se nu, at det er noget lort, jeg har lavet., men det var altså aldrig min mening at true nogen. Jeg har aldrig drømt om, at en skide pære kunne få så store konsekvenser, lød det fra den 58-årige, skriver sn.dk.



Midt- og Vestsjællands Politi skriver på Twitter, at manden fortsat er sigtet i sagen.



