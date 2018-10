Apple vil vende svigtende iPad-salg med iPhone-features

Relateret indhold Tilføj søgeagent Apple Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Apple

Apple giver iPad'en den største overhaling siden 2015.



På et pressemøde tirsdag i Brooklyn, USA, har teknologigiganten således præsenteret en ny model af sin iPad Pro, skriver Bloomberg News.



Modellen har fået tyndere sider, hurtigere processorer, og "hjem"-knappen er blevet fjernet. Derudover er det blevet muligt at låse den op via ansigtsgenkendelse, som det også er tilfældet på nye iPhone-modeller.



Salget af iPads er de seneste par år gået ned. Salget er faldet med 40 pct. fra det højeste niveau i 2013, ligesom at den gennemsnitlige salgspris også er faldet.



På pressemødet har Apple ligeledes løftet sløret for opdateringer til ældre Macbooks.



/ritzau/FINANS