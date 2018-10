Iransk efterretningstjeneste planlagde attentat på dansk grund

En norsk statsborger med iranske rødder blev 21. oktober anholdt for at have sat "iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark".Det oplyser chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET), Finn Borch Andersen, på et pressemøde.- Der er kort sagt tale om en sag, der handler om en iransk efterretningsvirksomhed, som efter vores opfattelse planlagde et attentat i Danmark, siger han.Den anholdte er også sigtet for have taget del i forberedelserne til attentatet.Manden nægter sig skyldig.Han er foreløbigt varetægtsfængslet til 8. november.Finn Borch Andersen understreger dog, at risikoen stadig eksisterer, selv om en mand er fængslet.- Det gør naturligvis ikke, at truslen er elimineret, siger han.Ifølge PET et målet for attentatet en gruppe herboende iranere, som bor i Ringsted. Iranerne menes at være en del af ASMLA.ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Gruppen kæmper for, at et område i Iran bliver selvstændigt.Og sikkerheden for dem bliver der ikke skruet ned for.- Der vil fortsat være behov for omfattende sikkerhedsforanstaltninger omkring de pågældende personer, siger han om en gruppe af iranere, der menes at have været mål for den varetægtsfængslede mands formodede attentatplaner, siger Finn Borch Andersen./ritzau/