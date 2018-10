Flere spor efterlyses i Leicester-ejers helikopterstyrt

Relateret indhold Artikler

Den sorte boks fra den helikopter, som lørdag aften styrtede ned med Leicester-ejer Vichai Srivaddhanaprabha og fire andre personer om bord, er fundet.



Årsagen til dødsulykken undersøges fortsat af den britiske flyhavarikommission Air Accidents Investigation Branch (AAIB), som efterlyser flere vidner til episoden og eventuelt videomateriale.



Endnu er der ikke fundet en forklaring på, hvorfor helikopteren styrtede ned ved parkeringspladsen tæt på Leicesters stadion.



Boksen, der blandt andet indeholder oplysninger om kommunikationen i helikopteren før ulykken, blev fundet søndag eftermiddag og transporteret til flyhavarikommissionens base i Farnborough.



Mandag blev der arbejdet med registreringerne i databoksen, som har været udsat for kraftig varme efter branden, som opstod efter styrtet, lyder det blandt andet i den foreløbige ulykkesrapport.



AAIB efterlyser flere vidner til den fatale ulykke, der kostede alle fem personer om bord livet.



Leicester skulle tirsdag aften have spillet en kamp mod Southampton i den engelske Liga Cup, men den er blevet udsat.



Familien til den afdøde Leicester-ejer sørgede mandag sammen med spillere, fans og ansatte i Premier League-klubben.



Ulykkesstedet er de seneste dage forvandlet til et blomsterhav, og blandt andre Leicester-målmanden Kasper Schmeichel har besøgt stedet.



Mandag blev Leicesters træning aflyst, og der blev holdt en mindeceremoni inde på stadion, hvor den afdøde Leicester-ejers søn og kone lagde en blomsterkrans.



En krisepsykolog har været tilgængelig for spillerne, som er dybt berørte af dødsfaldet.



Det er strømmet ind med kondolencer fra alle dele af det britiske samfund og fra en samlet idrætsverden.



Prins William og Storbritanniens statsminister, Theresa May, har også sendt varme tanker til både klubben og ofrenes familier.



- Mine tanker går til familie, venner og fans, som er ramt af den tragiske ulykke i Leicester. Jeg var heldig at kende Vichai i flere år.



- Han var en forretningsmand med stærke værdier og var dedikeret til sin familie og støttede velgørende formål.



- Han gjorde en stor indsats for fodbolden, ikke mindst ved Leicesters magiske 2016-sæson. Han vil blive dybt savnet af fans i alle idrætter, og af alle som var så heldige kende ham, skriver May.



Et vidne beretter om, hvordan piloten i helikopteren bidrog til, at ikke flere liv gik tabt, da der i området omkring stadion var mange mennesker.



- Jeg ved ikke, hvordan han gjorde det, men det virkede som om, han begrænsede rotationen og styrede helikopteren mod hjørnet af parkeringspladsen.



- I min verden er piloten en helt. Det samme er de to politibetjente, som umiddelbart efter forsøgte at hjælpe. De er også helte, siger Sky-kameramanden Dan Cox, som så hændelsesforløbet.



/ritzau/