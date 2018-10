USA's skattelettelser har lille indflydelse på investeringer

Donald Trumps kraftige nedsættelse af selskabsskatten, der trådte i kraft for næsten et år siden, har haft lille eller ingen effekt på de fleste amerikanske selskabers ansættelses- og investeringsplaner. Pengene bliver i stedet brugt til aktietilbagekøb.



Det skriver Financial Times.



National Association for Business Economics oplyser, at tredje kvartal af 2018 var i stor økonomisk fremdrift med både stigende salg og højere overskudsgrad, men at skattelettelserne ikke har påvirket ansættelses- og investeringsplaner. Besparelserne fra skattelettelserne er i stedet blevet brugt til at tilbagekøbe aktier.



Den republikanske regering havde spået, at lettelsen i selskabsskat ville få virksomhedsinvesteringer og ansættelser til at stige i vejret, især i USA. Donald Trump mener også, at skattelettelser både vil være til gavn for amerikanere og den amerikanske økonomi, men at det samtidig vil få virksomheder til at blive i USA i stedet for at flytte til udlandet.



Skatten blev ændret fra 35 pct. til 21 pct. og opfordrede virksomheder til at hjemkalde eventuelle outsourcede forretninger.



Data fra tredje kvartal af 2018 fra det amerikanske handelsministerium viste, at efter en stigning i investeringer det første halve år, satte investeringer igen farten kraftigt ned.



/ritzau/FINANS