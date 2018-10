Relateret indhold Tilføj søgeagent Maersk Line Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Maersk Line

11 søfolk har siden lørdag været gidsler på containerskibet Pomerenia Sky, som er charteret af Maersk Line. Det bekræfter det danske containerrederi over for Shippingwatch.



Skibet, der er ejet af Peter Döhle Shiffahrts, blev ifølge nyhedsbureauet Reuters lørdag angrebet af pirater i Nigeria, og efterfølgende savnes 11 søfolk, mens ni er bragt i sikkerhed, oplyser Maersk Line til Shippingwatch.



Pomerenia Sky drives af managementselskabet Midocean under liberisk flag. Mærsk Line oplyser, at rederiet samarbejder med Midocean, der over for Reuters har erklæret, at selskabet som sin førsteprioritet har at få de 11 besætningsmedlemmer løsladt.



/ritzau/FINANS