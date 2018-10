Det skriver medierne: Svindlere kan have misbrugt danske pengetanke til udbyttesvindel

Store danske pengetanke som Nordea Invest og Danske Invest kan uforvarende have hjulpet svindlere med at lænse den danske statskasse for udbytteskat. Det kan være sket i forklædning af shorting, hvor man udlåner aktier til investorer, som tjener penge på faldende aktiekurser. (Forside, side 4-5)Den amerikanske søgegigant lancerer nu betalingsløsningen Google Pay i Danmark og resten af Norden. Ekspert kalder det den nødvendige brik, der har manglet hos Google, der vil samle danske forbrugere i deres system af produkter. (Side 6-7)Netcompanys børsnotering skulle være forbilledet, men den seneste tids børsuro har sat flere noteringer i stå. Rabatten, som investorer kræver, er simpelthen for stor. (Forside, side 6-7)Medicinalskabet Abacus er en af de danske virksomheder, som længe har haft helt konkrete planer om en børsnotering, men nu kan timingen i markedet forpurre det projekt. (Side 6-7)Tre tunge selskaber inden for film, tv og spil stiller sig i spidsen for et markant løft af den visuelle digitale industri. Både omsætningen og antallet af job skal fordobles på fem år. (Side 11)Oprydningen i Danske Banks top i kølvandet på hvidvaskskandalen skaber ifølge flere kilder en prekær situation. Indtil bestyrelsesformand Ole Andersen trækker sig, besværliggøres arbejdet med at finde en ny topchef. Problemet er, at Ole Andersen ikke allerede er ude af banken, og enhver topchef med respekt for sig selv vil afvise at tage et job, hvis det er uklart, hvem vedkommende skal referere til. (Forside, side 6-7)Endnu et flop viser, at Lundbeck har været bedre til at skabe vækst via opkøb end fra egen forskning. Det kan blive enden på den tidligere topchef Kåre Schultz' snævre strategi. (Side 8)/ritzau/FINANS