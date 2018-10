USA's lånebehov eksploderer

Den amerikanske stats behov for at finansiere sine udgifter på lånemarkedet vokser og vokser. Den seneste prognose fra landets finansministerium indikerer, at der skal optages - netto - nye lån i årets sidste kvartal for 425 mia. dollar.



Det er ganske vist mindre end de 440 mia. dollar, ministeriet spåede om i juli, skriver Bloomberg News, men den amerikanske stats lånebehov i 2018 vil ikke desto mindre stige til 1338 mia. dollar i alt. Det er mere end en fordobling i forhold til kalenderåret 2017.



Den amerikanske stat udstedte netto nye lån for 488 mia. dollar i første kvartal, mens tallet dalede til 72 mia. dollar i andet kvartal. Ifølge mandagens nye opgørelse fra finansministeriet i USA var lånebehovet i tredje kvartal på 353 mia. dollar, hvilket var højere end prognosen fra juli på 329 mia. dollar.



Med et samlet lånebehov på 1338 mia. dollar i 2018 vil der være tale om det største statslige gældsoptag i USA siden 2010, da den amerikanske økonomi var på vej ud af finanskrisen, har Bloomberg News beregnet.



Baggrunden for den stigende amerikanske gæld er øgede omkostninger i statens husholdningsbudget samt effekten af sidste års skattereform, som sender 1500 mia. dollar tilbage til USA's virksomheder og borgere over ti år.



Statens finansår går forskudt fra oktober til september, og i det seneste af slagsen var underskuddet på 779 mia. dollar, mens Kongressens budgetkontor vurderer, at det vil vokse til mere end 1000 mia. dollar i det igangværende budgetår, hvor staten spås indtægter på 973 mia. dollar.



/ritzau/FINANS