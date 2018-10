IBM jagter Amazon og Microsoft ind i skyen

IBM har mandag indgået en aftale om at overtage amerikanske Red Hat for 33 mia. dollar.



Nyheden sender aktien i Red Hat op med intet mindre end 44,8 pct. til 168,97 dollar, så selskabet dominerer mandagens S&P 500-indeks, mens IBM omvendt ikke belønnes af investorerne for selskabets største opkøb nogensinde, da aktien falder med 3,0 pct.



IBM's beslutning om at lægge en så mange penge for at overtage Red Hat har dog en forklaring. Selskabet er nemlig bagefter konkurrenterne på Cloud-området, især bag Amazon og Microsoft, og overtagelsen af Red Hat vil i særdeleshed styrke IBM's forretning på området.



- Vi har omformet IBM til dette tidspunkt. Dette handler om at nulstille landskabet for cloud, og dette er tidspunktet at gøre det, siger Ginni Rometty, administrerende direktør i IBM, til Bloomberg News.



IBM har satset på hybrid-cloud-løsninger, hvor man hjælper kunderne med at køre programmer og platforme på interne servere og de store cloud-løsninger, hos eksempelvis Amazon og Microsoft, på samme tid, og netop Red Hat har sikret sig en solid position inden for software til at hjælpe virksomheder og organisationer med at binde forskellige platforme sammen.



- Ud fra egen erfaring ved vi hvor vigtigt åbne hybrid-cloud-løsninger er til at hjælpe virksomheder med at frigøre værdi, så vi ser kraften i at bringe de her to virksomheder samme, kommenterer ingen ringere end Jamie Dimon, topchef i storbanken JPMorgan Chase, i en mail til Bloomberg.



At aktien i IBM falder, forklares blandt analytikere med, at overtagelsen af Red Hat vidner om, at IBM formentlig ikke i forvejen var så stærk på cloud-området, som man havde givet udtryk for.



- Vi forventer skepsis hos investorerne omkring denne aftale på baggrund af IBM's budskab om, at man er godt på vej i transformationen, siger Jim Suva, analytiker hos Citigroup.



IBM's overtagelse af Red Hat er det næststørste opkøb inden for IT nogensinde. Kun overgået af Dells overtagelse af EMC i 2015 for 63,7 mia. dollar, skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS