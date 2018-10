Endnu en mistænkelig pakke var stilet til tv-stationen CNN i USA. Pakken blev opsnappet på et postkontor i Atlanta i Georgia.



Der er ingen umiddelbar fare mod tv-stationen, skriver dens øverste chef, Jeff Zucker, på Twitter.



- Vores screening-procedure virker, konstaterer CNN-chefen.



I sidste uge dukkede flere mistænkelige pakker op i USA, der var adresseret til højtstående demokratiske politikere, støtter af Demokraterne og tv-stationen CNN.



Pakkerne indeholdt rørbomberne, som ifølge politiet ikke var attrapper.



Det er endnu uklart, hvad indholdet var i den pakke, som mandag er blevet fundet på et postcenter i Atlanta.



En mand blev fredag anholdt i sagen. Den amerikanske justitsminister, Jeff Sessions, sagde i forbindelse med anholdelsen, at den formodede gerningsmand er belastet af dna-spor og fingeraftryk, som forbinder ham til mindst en af de mistænkelige pakker med rørbomber.



Den mistænkte fremstilles for en dommer senere mandag.



