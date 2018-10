Det skriver medierne: Genmab-topchef jagter vækst og nye satsninger

Inkassobureauerne køber i stor stil bankernes portefølje af dårlige betalere til en stærkt reduceret pris. Administrerende direktør Morten Engelbæk fra inkassobureauet Lowell åbner døren for en markant stigning i outsourcingen, mens bankerne i højere grad vil satse på forebyggelse. (Forside, side 4-5)Biotekselskabet Genmab er for andet år i træk i top fem på Berlingskes Guldmagerliste. Topchef Jan van de Winkels store udfordring bliver at finde en balance, hvor selskabet fortsætter med at vokse, men samtidig bruger flere penge på at investere i fremtidens medicinhåb. (Side 8-9)It-fornyelsen af Nordea fortsætter, og den nordiske bankdrift er i fokus. Regnskabet for tredje kvartal skuffede, og investorerne ønsker sikkerhed for, at storbanken ikke er involveret i de verserende sager om skattefusk. Det presser Nordea-aktien. (Side 12-13)DSV jagter en større bid af den voksende nethandel efter mislykket hollandsk opkøbsforsøg. Da opkøbsforsøget på Ceva Logistics gik i vasken for DSV, røg også en oplagt mulighed for at sætte turbo på væksten i nethandlen. (Forside, side 6)Den amerikanske præsident lægger op til at gøre Novozymes' bioethanoleventyr lettere, men topchef Peder Holk Nielsen er tilbageholdende med forventningerne. (Side 7)En stribe nordiske entreprenørkoncerner slås med milliardnedskrivninger trods rødglødende byggeaktivitet. Det skyldes blandt andet, at udgifterne til løn og materialer stiger mere end forventet, når det går godt i samfundsøkonomien. NCC erkender, at branchen burde være bedre til risikostyring. (Forside, side 6-7)Danske Bank-kunder ledte i september i høj grad efter et nyt sted at have opsparinger og lån. Der kan dog være langt fra tanke til handling, lyder det. (Side 10)/ritzau/FINANS