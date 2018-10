Mysteriet synes løst, efter den 56-årige Cesar Sayoc er anholdt i Florida. Han er sigtet for at have afsendt 13 brevbomber til to af USA's tidligere præsidenter og andre prominente amerikanske demokrater og støtter.



Efter anholdelsen fredag tegner der sig et billede af en mand, der i præsident Donald Trump fandt en sag.



I byen Plantation kun en kort køretur fra Miami fandt politiet hans varevogn, der var overplastret med billeder af Trump og hans vicepræsident Mike Pence.



Men også billeder med skydeskiver af den tidligere amerikanske præsident Barack Obama og den tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton.



Cesar Sayoc har efterladt sig et spor på de sociale medier, der viser hans begejstring for Trump. Men også som en forvirret sjæl i en stor krop, lyder vurderingen fra nogle.



Den store krop er kommet til veje med styrketræning og efter alt at dømme muskelfremmende stoffer.



Han har flittigt kommenteret og delt konspirationsteorier og gensendt mange hadefulde tweets mod demokratiske politikere.



I forbindelse med et skoleskyderi i Florida omtalte han en overlevende som "en fupmager og svindler", skriver AP.



Soros var mål



En af de vildtflyvende historier var rettet mod mangemilliardæren og filantropen George Soros, som var en af de 13, som han ifølge politiet sendte brevbomber til.



"Der var noget virkelig mærkeligt med ham. Han var meget vred. Vred på verden, på sorte, jøder, homoseksuelle," fortæller chefen for en pizzarestaurant i Fort Lauderdale til Washington Post. Her var Sayoc i nogle måneder ansat som chauffør.



Han lod sig registrere som republikaner i marts 2016 i forbindelse med de republikanske primærvalg, der gjorde Trump til præsidentkandidat. På Facebook lagde han videoklip ud af sig selv ved valgmøder med Trump.



Sayoc havde svært ved at blive til noget i tilværelsen. Han havde løse job og ernærede sig en overgang som mandlig stripper i New York.



"Han lykkedes ikke med noget. Han er konkurs, gået nedenom og hjem. Han er en 14-årig, der bor i en voksen krop," fortæller hans tidligere advokat Ron Lowy til avisen Miami Herald.



Han var kendt af politiet i forvejen for kriminelle forhold. Blandt andet fra en sag tilbage fra 2002. I forbindelse med ubetalte regninger truede han med at bombe et energiselskab.



Det var et fingeraftryk fra dengang, som politiet fandt på en brevbombe. Brevpakken blev sendt til den demokratiske kongrespolitiker Maxine Waters tidligere på ugen, skriver amerikanske medier.



Sayocs far stammer fra Filippinerne. Moren, en registreret demokrat, har italiensk familiebaggrund.



/ritzau/