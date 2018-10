Sigtet for svindel til 111 millioner kører sag mod Skat

Relateret indhold Tilføj søgeagent DR

Den 64-årige kvinde, der er sigtet for at have tilegnet sig 111 millioner kroner fra tilskudsmidler, kører en sag mod Skat, fordi hun ikke vil betale ekstra registreringsafgift for en hestecamper.



Det bekræfter flere kilder over for DR Nyheder.



Den svindelmistænkte hev i maj i år Skatteministeriet i retten, fordi hun har tabt en sag ved Landsskatteretten. Det bekræfter Retten i Glostrup, hvor sagen ligger og venter på at blive behandlet, over for DR Nyheder.



To måneder før stævningen var hun i Landsskatteretten blevet pålagt at betale knap 200.000 kroner i ekstra registreringsafgift til skattevæsenet for en hestecamper.



DR Nyheder er i besiddelse af rettens afgørelse, som den 64-årige har anket.



Strid om hestecamper



Kvindens skatteadvokat bekræfter over for DR Nyheder, at hans klient har stævnet Skatteministeriet. Han understreger, at sagen intet har at gøre med svindelsagen.



- Jeg har ikke hørt fra min klient siden august måned, og jeg kan ikke kommentere sagen yderligere af hensyn til min tavshedspligt, siger advokat Christian Falk Hansen til DR Nyheder.



Striden med skattevæsenet handler om, hvorvidt en hestecamper tilhørende den nu svindelmistænkte blev brugt til erhvervsformål, eller om den skulle have været omregistreret til privatkørsel.



Efterlyst



Den 64-årig er i øjeblikket efterlyst internationalt og menes at opholde sig i udlandet.



Hun er blevet begæret konkurs af sin tidligere arbejdsgiver, og bagmandspolitiet såvel som kuratoren i konkursboet arbejder på at finde og få beslaglagt værdier, hun kan have købt for det formodede svindeludbytte på 111 millioner kroner.



I den forbindelse er der hidtil blevet beslaglagt en andelslejlighed og et hus i Hvidovre, et ikke offentligt kendt antal biler, en pensionsopsparing, en ødegård i Sverige og et indestående på en dansk bankkonto.



Bagmandspolitiet har også bekræftet, at der er blevet anmodet om at få indefrosset penge på bankkonti i Sydafrika i forbindelse med sagen.



/ritzau/