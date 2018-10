Det skriver medierne: Dansk cannabis bestormet af investorer

Stenocare leverer medicinsk cannabis til apoteker. I morgen debuterer virksomheden på den svenske minibørs, Spotlight – og allerede i optakten har investorer løbet storm på Stenocare, der snart bliver første danske cannabisproducent.Budgetkonflikten mellem den italienske regering og EU kan i yderste konsekvens ende med en gigantisk bøde til Italien. Sydbank tror ikke på, at det ender med en bøde, mens professor er mere i tvivl.Finanstilsynets praksis over for bankledelser har været mindre indgribende, end internationale vejledninger lægger op til. Det får politikerne op i det røde felt.Et privat investortrekløver har købt majoriteten af transportselskabet Danx, der i gennemsnit er vokset med 22 pct. igennem hele sin levetid.En stribe storbanker som Nordea, SEB, Fortis og Macquarie Bank brugte danske datterselskaber til uretmæssigt at kræve mindst 1,5 mia. kr. udbetalt fra statskassen i Schweiz som refusion for udbytteskat. En dom fra den schweiziske højesteret i 2015, der gik imod SEB og Nordea, satte en stopper for finten.Nordeas danske landechef, Frank Vang-Jensen, har søsat nye tiltag for at forbedre kundetilfredsheden, siger han ved regnskabet for tredje kvartal.Novozymes leverede ikke den forventede vækst og blev straffet af aktionærerne. Men ifølge topchefen har den kortsigtede vækstforventning ingen betydning./ritzau/FINANS