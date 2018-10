Markedet lukker: Lille revanche for C25 trods dukkert til Novozymes

Relateret indhold Aktieordbog

Det danske C25-indeks havde frem til onsdag middag kurs mod det laveste slutniveau siden december 2016, men i løbet af eftermiddagen vendte stemningen, og eliteindekset sluttede dagen 0,1 pct. højere i 1011,29.



Opturen styrede imidlertid uden om Novozymes, som efter selskabets regnskab for tredje kvartal faldt hele 7,0 pct. til 297,20 kr. - det laveste niveau siden maj. I regnskabet var der særligt en organisk vækst på 4,0 pct. i tredje kvartal, der gav anledning til panderynker hos analytikerne, som ifølge et estimat fra Ritzau Estimates havde estimeret 4,6 pct.



- Selve regnskabet ser egentlig fornuftigt ud, men det, som investorerne uden tvivl hæfter sig ved, er den organiske vækst, hvor de guider i den lave ende af forventningsintervallet, siger senioraktiehandler Christian Thatje fra Sydbank til Ritzau Finans.



Novozymes' forventninger til den organiske vækst i hele 2018 er fortsat 4-6 pct., men selskabet ser nu sandsynlighed for, at væksten bliver i den lave ende af intervallet. Trods justeringen overrasker den store kursreaktion aktiehandleren en smule.



- Det kommer bag på mig, at aktien falder så meget på det, for der var også flere positive elementer i regnskabet. Men Novozymes er kendt for at være en dyr aktie, så du skal ikke ramme meget ved siden af, før du bliver straffet, siger Christian Thatje.



FORTSAT NEDTUR FOR GENMAB



Den næstmest faldende aktie i C25 var Genmab med et fald på 5,1 pct. til 821,80 kr. Efter de skuffende salgstal for kræftmidlet Darzalex, som Genmabs partner kom med i sidste uge, har det tyske finanshus Berenberg valgt at sænke anbefalingen af Genmab til "hold" fra tidligere "køb" og kursmålet for aktien til 1000 kr. fra 1400 kr.



I løbet af de seneste fire handelsdage er Genmabs aktie faldet hele 12 pct.



Investorerne reagerede også negativt på onsdagens kvartalstal fra Nordea, som ellers skuffede på gebyr- og handelsindtægterne, hvilket dog til dels blev opvejet af en god udvikling på omkostningssiden. Nordeas aktie faldt 1,7 pct. til 58,67 kr.



- Aktien reagerer moderat på regnskabet, hvor primært gebyr- og handelsindtægter skuffer. Det positive element, der gør, at aktien ikke falder mere, er udviklingen på omkostningssiden, siger Christian Thatje.



I den positive ende af C25 lå Lundbeck i toppen med et plus på 3,7 pct. til 408,90 kr., hvilket var hjulpet af, at amerikanske Bernstein løftede sin anbefaling af aktien til det neutrale niveau "market perform" fra "underperform".



NY OPJUSTERING FRA CARLSBERG



Carlsberg steg desuden 0,2 pct. til 731,80 kr., efter at bryggerikoncernen oven på en varm sommer og fremskridt med sin strategi opjusterede forventningerne til 2018 yderligere til en organisk vækst i driftsresultatet på 10-11 pct., mens den tidligere prognose lød på "en høj encifret vækst".



- Vi har set en stærk fremgang med vores strategiske prioriteringer, stærk udførelse af vores effektiviseringsprogram og en varm sommer i Vesteuropa. Dette er hovedårsagerne til opjusteringen, siger Cees t' Hart, der er administrerende direktør hos Carlsberg, i en meddelelse.



Mærsk-aktierne genvandt endvidere noget af den senere tids fald. Selskabets B-aktie rettede sig 2,1 pct. til 7960 kr. efter tirsdagens fald på 5,1 pct. Tirsdagens helt store taber i C25 med et fald på 9 pct., Ambu, revancherede sig desuden med et løft på 2,1 pct. til 127,40 kr.



