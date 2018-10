Ny superladestation giver 400 kilometer på 10 minutter

Relateret indhold Tilføj søgeagent DR Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer DR

En normal opladning til en elbil kan tage op til flere timer, men nu er der godt nyt for ejerne af elbiler.



I Danmark skal der i alt opstilles syv superladere af elbiler, skriver DR Syd. Den første af slagsen bliver ikke opstillet i en af de store byer.



Den bliver opsat på en tankstation i Rødekro ved Aabenraa, der dermed tager forskud på fremtiden med Europas første superladerstation, som er syv gange så kraftig, som en almindelig ladestation.



"Der er en stor tidsfaktor i det, når elbilerne skal lade op. Den tidsfaktor er kraftigt på vej ned, mens kraftoverførslen fra bilen er på vej den stik modsatte vej, nemlig kraftigt på vej op," siger Nils Dullum, der har været konsulent i norden for virksomheden Ionity's opførsel af de nye superladere, til DR Syd.



Idéen er, at elbilerne på ned til ti minutter får omkring 400 kilometer på batteriet, fortæller Nils Dullum.