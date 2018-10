Det skriver medierne: Mærsk skyder milliarder i fjernvarme fra undergrunden

Eksperter er langt fra imponerede over advokatfirmaet Bruun & Hjejles undersøgelse af Danske Bank i hvidvasksagen. Advokaterne havde således ikke adgang til slettede e-mail fra en række fratrådte nøglepersoner i banken.A.P. Møller Holding har indgået en aftale med Aarhus om at anvende varmt vand fra undergrunden som en del af fjernvarmeforsyningen i byen.Mens markedet for computer- og mobilspil buldrer af sted globalt, går den danske spilindustri tilbage. Investorerne i spilindustrien vælger at tage pengene med til Sverige og de andre nordiske lande, som er meget længere fremme på området.DSV skrotter planerne om at købe schweiziske Ceva, der nu to gange har afvist et bud fra det danske selskab.Tirsdag blev der igen indkaldt til samråd om Danske Bank og hvidvasksagen, og der er mange flere i vente ifølge SF's finansordfører Lisbeth Bech Poulsen.For at nå sine egne vækstmål vil topchefen i A.P. Møller-Mærsk, Søren Skou, genoplive iværksætterånden på Esplanaden. Det skal ske gennem innovations- og investeringsenheden Maersk Growth.Medmindre aktiemarkederne forværres kraftigt i den kommende periode, vil biotekselskabet Symphogen annoncere sine børsplaner i den kommende måned. Noteringen ventes at vise en milliardværdi./ritzau/FINANS