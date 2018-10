Farøbroerne var tirsdag midt på dagen spærret i godt en times tid i begge retninger. Det skyldes, at en lastvogn var havareret, oplyser politiet.



Lukningen betød, at Vejdirektoratet anbefalede folk i almindelige personbiler til i stedet at køre ad Storstrømsbroen.



Problemet opstod, da et tag fra en sættevogn var røget af. Falck-folk fik opgaven med at bjærge aluminiums-taget, men den kraftige blæst gjorde arbejdet vanskeligt, lyder det fra politiets vagtchef.



/ritzau/