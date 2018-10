Stor aktion mod ulovlig medicin: Har beslaglagt for 90 mio

Der er beslaglagt potentielt livsfarlig medicin på verdensplan for omkring 90 mio. kr. Det er resultatet af den verdensomspændende aktion Operation Pangea, hvor 116 lande har stået sammen mod ulovligt salg af medicin.Sådan lyder det fra Lægemiddelstyrelsen i meddelelse omkring Operation Pangea, der forløb fra 10. til 16. oktober."Fra dansk side har vi blandt andet haft fokus på at finde og efterforske hjemmesider. Vi har under dette års aktion fundet frem til 27 hjemmesider, der sælger medicin ulovligt rettet mod danske forbrugere. Dem har vi indberettet til Interpol, mens vi arbejder videre med at få dem lukket", siger Stine Gregers Hørsøe, jurist i Lægemiddelstyrelsen til meddelelsen.På verdensplan er der under aktionen mod ulovlig medicin blevet lukket mere end 3670 hjemmesider.Det er ikke kun hjemmesider, der er blevet undersøgt. I Danmark har Toldstyrelsen tilbageholdt 376 forsendelser til en værdi af omkring 777.000 kr., mens der på verdensplan er tilbageholdt 542.300 forsendelser. Aktionen har desuden resulteret i 859 anholdelser og nærmere efterforskninger af enkeltpersoner.Lægemiddelstyrelsen administrerer lovgivningen om lægemidler, og en af styrelsens opgaver er, at sikre kvaliteten af lægemidler.Under aktionen var noget af den medicin, Lægemiddelstyrelsen tilbageholdt, bl.a., receptpligtige potensmidler, modafinil, der kan misbruges som såkaldt "study-drug", melatonin, der er søvnregulerende medicin, samt flere slags receptpligtige antibiotika.Hele sidste år beslaglagde Toldstyrelsen knap 300.000 piller og mere end 350 kg medicin, der ikke var i pilleform, skriver Lægemiddelstyrelsen i meddelelsen.