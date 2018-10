Lonely Planet kårer København til verdens bedste by at besøge

Den danske hovedstad København er verdens bedste by at besøge.



Sådan lyder det fra det kendte rejsebogforlag Lonely Planet, der natten til tirsdag har offentliggjort en top-10 over de bedste byer at besøge i 2019.



"Danmarks cool hovedstad er ustoppelig, indleder Lonely Planet begrundelsen af Københavns førsteplads på sin hjemmeside."



"Nynordiske Noma får madelskere til at falde i svime med sine nye idéer, sin urbane gård og banebrydende skandinaviske menuer," lyder det videre.



København er kåret som nummer et foran den kinesiske storby Shenzhen og Novi Sad i Serbien. Herefter følger byerne Miami, Kathmandu, Mexico City, Dakar, Seattle, Zadar og Meknès.



I en godt tre minutter lang video forklarer en Lonely Planet-redaktør, hvorfor netop København er den absolut bedste by at besøge.



Her bliver hovedstadens arkitektur blandt andet fremhævet.



"København er fyldt med smuk gammel arkitektur. Lige fra monumenter til Rosenborg Slot med de smukke haver til Rundetårn. Og så er der selvfølgelig også ikoniske Nyhavn," siger redaktør Gemma Graham.



I videoen besøger hun blandt andet Kødbyen, Refshaleøen, Tivoli og Jægersborggade på Nørrebro.



"Gamle områder i byen bliver genskabt. Heriblandt tidligere industrielle områder som Kødbyen, der nu er fyldt med virkelig cool nye barer og indieområder, og som er et virkelig cool sted at hænge ud," siger hun.



Kåringen skaber også glæde hos turismeorganisationen Wonderful Copenhagen. Det siger administrerende direktør Mikkel Aarø-Hansen.



"Lonely Planets udnævnelse af København er en stor cadeau til alle de gode kræfter, der er med til at gøre Danmarks hovedstad værd at rejse efter hele året rundt."



"Det, Lonely Planet fremhæver om København i den nye guide, afspejler de kernefortællinger, vi har promoveret København på internationalt i en årrække," siger direktøren i en pressemeddelelse.



Lonely Planet er et australsk forlag, der blev grundlagt i 1972.



Det specialiserer sig i at udgive rejsebøger - særligt til rygsækrejsende, der er af sted på et relativt begrænset budget.

/ritzau/