Det skriver medierne: Ny lånetrend er med til at presse boligpriserne ned

En knusende kritisk konsulentrapport om kontrollen med landets flere end 6000 advokater slår fast, at tilsynet er mangelfuldt og utilstrækkeligt.Den karismatiske Tesla-chef Elon Musk bliver portrætteret som både inspirerende og ekstremt egenrådig af en lang række medarbejdere i det amerikanske medie CNBC.Risikoen for enorme milliardbøder til Danske Bank i forbindelse med hvidvasksagen bekymrer kunder i Danica Pension. De frygter, at der vil blive færre penge til kontorenter.Boligejernes flugt mod sikre lån har en pris. Prisen er højere boligydelse, og den forhøjelse er i sig selv med til at presse boligpriserne ned.Landets største pensionsselskab PFA er begyndt at kontakte en række af selskabets pensionister, hvis opsparing er i markedsrente. Næste år sænkes udbetalingerne.Voldsomme kursudsving i kryptovalutaer har gjort de digitale valutaer ubrugelige som betalingsmiddel. Nu udvikler dansk iværksætter en stabil kryptovaluta, der følger dollarkursen. Det skal gøre blockchain til noget, normale mennesker og virksomheder kan bruge uden at skulle bekymre sig om volatilitet.På trods af forgæves jagt på kapital fra pensionskasser forsøger Unibio, der producerer alternative proteiner til dyrefoder, igen at hente trecifret mio-beløb til at opskalere produktionen.Danske Trackman står bag ny teknologi, der gav adgang til millioner af seere i sidste uges NFL-kamp. Teknologien gør det muligt at se fart, højde og længde på et spark - en teknik, der kendes fra golf./ritzau/FINANS