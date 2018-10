En anonym embedsmand fra Saudi-Arabien fortæller til Reuters, at den saudiske journalist Jamal Khashoggi døde på konsulatet i Istanbul, fordi han prøvede at lave larm.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der har talt med embedsmanden.



Den 2. oktober gik Jamal Khashoggi ind på landets konsulat i Istanbul og kom aldrig ud igen.



Til Reuters fortæller embedsmanden, at et saudisk hold på 15 mand var sendt til konsulatet for at lægge pres på Khashoggi og potentielt bringe ham til Saudi-Arabien, uden brug af vold.



Det gik dog helt skævt, fordi Khashoggi forsøgte at larme.



De tog kvælertag på ham og holdt ham for munden. Det var ifølge forklaringen her, at Khashoggi døde.



/ritzau/