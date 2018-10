Flere dages voldelige sammenstød i det nordlige Nigeria har kostet 55 mennesker livet.



Sammenstødene har været mellem forskellige grupper i et lokalområde.



Det oplyser Ahmad Abdur-Rahman, der er politichef i området, til nyhedsbureauet Reuters.



Samme oplysning skriver en talsmand for præsidenten på Twitter ifølge nyhedsbureauet dpa.



Ifølge dpa er der tale om sammenstød mellem hausa-muslimer, der er migreret til området, og indfødte adara-folk, der hovedsageligt er kristne.



Der har ifølge dpa tidligere været sammenstød mellem muslimer og kristne i den del af Nigeria.



Ahmad Abdur-Rahman vil i et telefoninterview med Reuters ikke oplyse årsagen til sammenstødene.



- Enhver, der har del i den her krise, vil blive mødt med lovens fulde styrke, siger han til Reuters.



De seneste dages dræbte er føjet til en liste på flere hundrede, der i år har mistet livet i sammenstød mellem forskellige befolkningsgrupper i Nigeria.



/ritzau/