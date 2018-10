Øresundsbroen efterspørger ny form for fartmåling

Øresundsbroen selv, Rådet for Sikker Trafik og Venstres trafikordfører ønsker alle, at der kommer mere kontrol med bilisternes fart over broen og i tunnelen. Det skriver TV2.



Ønsket er en ny form for fartmåling, der kaldes strækningskontrol.



Det går ud på, at man via overvågning noterer, hvornår en bilist starter på en strækning og hvornår bilisten forlader strækningen.



Det vil vise, om bilisten gennemsnitligt har kørt for stærkt.



"Derigennem sikrer du i realiteten virkelig effektivt, at de folk, der kører for hurtigt gennem tunnelrøret, også bliver draget til ansvar," siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, til TV2.



Ifølge Københavns Politi er der betydelige problemer med farten på Øresundsbroen og i tunnelen.



Fra midt juni til midt september har politiet overvåget strækningen.



Det har vist, at 11.000 ud af omkring 200.000 trafikanter kørte for hurtigt. Der er målt fart helt op til 209 kilometer i timen.



"Kørslen er fuldstændig uacceptabel, og det er derfor, vi er nødt til at lade hammeren falde hårdere. Derfor vil jeg tale med transportministeren og justitsministeren, om ikke tiden er inde til, at vi prøver at lave et forsøg med strækningskontrol netop på Øresundsforbindelsen," siger Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen.



Øresundsbroen har kontaktet Rigspolitiet, der fortæller, at man ikke har ressourcerne til at indføre denne nye form for fartkontrol.



"Det har af ressourcemæssige årsager (både mandskabsmæssige og økonomiske) ikke været muligt at prioritere indtil videre, men det er fortsat målet, at det skal etableres," skriver Rigspolitiet i en mail ifølge TV2.



/ritzau/