Det sker i dag: Forhandlinger om finanslov mellem VLAK og DF

Forhandlinger om finanslov



VLAK-regeringen mødes i dag med Dansk Folkeparti til forhandlinger om finansloven for 2019. Mødet begynder klokken 10.00 og finder sted i Finansministeriet.



Finanslovudspillet blev præsenteret i slutningen af august, og her stod det allerede klart, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke ønsker et nyt drabeligt slagsmål Dansk Folkeparti. Udspillet er således klinisk renset for både reformer til at øge arbejdsudbuddet samt topskattelettelser. Sidstnævnte udløste sidste år stort drama i blå blok.



Plenarforsamling i EU



Fra mandag til torsdag er der såkaldt plenarforsamling i EU. Det betyder, at hele EU-Parlamentet er samlet i Strasbourg.



Regnskab fra Topdanmark



Forsikringsselskabet Topdanmark præsenterer regnskab for årets tredje kvartal. Ved halvårsregnskabet i juli performede Topdanmark under analytikernes forventning, hvilket sendte aktien ned med 7,4 pct.



Hvordan går det i Ryanair?



Luftfartsselskabet Ryanair kommer i dag med regnskab for andet kvartal. Det er bl.a. interessant, da Ryanair gennem de seneste måneder har mistet indtjening som følge af strejker i forskellige personalegrupper.