TDC's hovedejer førte an i kup mod europæiske statskasser

Topledelsen i den australske storbank MacQuarie, der er hovedaktionær i den danske telekoncern TDC, har personligt godkendt en skattefidus, der gik ud på at trække milliarder ud af den tyske statskasse.



Sagen efterforskes nu som bedrageri.



Det afslører tusindvis af hemmelige efterforskningspapirer, som blandt andet omfatter interne dokumenter og mails fra banken.



Det skriver DR, der har undersøgt papirerne i samarbejde med 18 andre medier i Europa.



"Der er tale om dokumenter, der tydeligt viser, hvordan den her forretningsmodel fungerer, og at den blev benyttet regelmæssigt."



Det siger Christoph Spengel, der er professor i beskatning ved universitetet i Mannheim.



"Dokumenterne er blevet delt mellem adskillige personer i MacQuarie, og det er tydeligt, at man her følte sig meget sikker på, at de her arrangementer ikke kunne spores tilbage til banken," tilføjer han over for DR.



Den australske storbank har i årevis spillet en nøglerolle i et netværk af internationale finansfolk, advokatfirmaer og storbanker, som har været specialiseret i forskellige former for formodet bedrageri med udbytteskat.



MacQuarie Bank har ifølge DR været involveret i formodet bedrageri og spekulation med udbytteskat mod i hvert fald Tyskland, Schweiz og Frankrig.



Banken har som minimum tjent tre mia. kroner på fidusen.



Det hemmelige materiale giver ifølge DR et indblik i, at hvordan banken i 2010 og 2011 spillede en nøglerolle i en transaktion, der samlet gik ud på at trække 2,3 mia. kr. ud af den tyske statskasse.



/ritzau/