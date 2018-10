Det skriver medierne: Eksperter vil have opgør med banker, drama i Grundfos

Bestyrelsen i Danske Bank var klar over, at godkendelsen af Jacob Aarup-Andersen som ny topchef ikke ville gå smertefrit igennem den lovpligtige godkendelsesprocedure. Alligevel kastede storbanken sig ud i en magtkamp med Finanstilsynet. (Forside, side 6-7)Hver tredje detailvirksomhed havde underskud sidste år, viser en analyse. Danskerne bruger i højere grad opsvingets ekstra midler på oplevelser og hos udenlandske netbutikker. (Side 8-9)For snart tre år siden kom Nykredits topchef, Michael Rasmussen, i en shitstorm, da realkreditkæmpen hævede priserne på boliglån. Dengang blev datterselskabet Totalkredit det dyreste realkreditinstitut – nu er det billigst. (Side 12-13)Kort før sin afgang som formand for Poul Due Jensens Fond sendte Jens Bager en redegørelse til Erhvervsstyrelsen. Både den henvendelse og det faktum, at fonden har hyret advokatfirmaet Bech-Bruun til at varetage en sag med fondsmyndighederne, kommer bag på fondsdirektøren. (Forside, side 6-7)Den seneste drejning i sagen om svindel med udbytteskat får flere eksperter til at kræve endnu hårdere tiltag mod bankerne. (Side 9)Mangelfulde oplysninger om ejerforhold får nu Erhvervsstyrelsen til at true med tvangslukning af op mod 11.000 virksomheder. Gennemsigtighed om ejerforhold kan være med til at skabe en barriere mod hvidvask ifølge hvidvasktilsynet i Erhvervsstyrelsen. (Forside, side 6-7)FITNESSKÆDE VOKSER OG VIL ÅBNE OVER 100 NYE CENTRELoop Fitness udvider til Polen, Kina og Spanien. I løbet af de næste to-tre år forventer fitnesskæden at åbne over 100 nye centre i ind- og udland. (Side 8)En vaccine mod luftvejsinfektionen RSV kan blive en kæmpe sællert for biotekselskabet Bavarian Nordic, men rivaler fejler på stribe, hvilket vidner om høj risiko. (Side 18)/ritzau/FINANS