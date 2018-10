USA trækker sig fra saudiarabisk investeringsmøde efter formodet bestialsk drab på journalist

USA trækker sig fra deltagelse i en stor saudiarabisk investeringskonference, der finder sted i næste uge.



Det skriver den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, på Twitter.



I forvejen har ministre fra Frankrig, Storbritannien og Holland meldt afbud.



Det sker som følge sagen om den forsvundne saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.



Mnuchin skriver, at han har holdt møde med præsident Donald Trump og udenrigsminister Mike Pompeo torsdag. De har besluttet, at Mnuchin ikke skal deltage.



Pompeo er netop vendt hjem fra en rejse til Saudi-Arabien og briefede torsdag præsidenten og Mnuchin om Khashoggi-sagen.



Den franske finansminister, Bruno Le Maire, sagde tidligere torsdag, at de saudiarabiske myndigheder er nødt til at redegøre for Jamal Khashoggis forsvinden.



Khashoggi gik ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul den 2. oktober og er ikke set siden.



Tyrkiske embedsmænd siger, at Khashoggi, som skrev kritisk om Saudi-Arabien i The Washington Post, blev dræbt og parteret inde i konsulatet, hvilket Saudi-Arabien benægter.



Paris har tætte diplomatiske og økonomiske forbindelser til Saudi-Arabien.



Den britiske handelsminister, Liam Fox, siger også, at han har trukket briterne ud af den store investeringskonference i Saudi-Arabien, rapporterer BBC.



Fox stod på talerlisten ved konferencen i den saudiarabiske hovedstad.



En britiske regeringstalsmand siger, at de personer, som er skyld i Khashoggis forsvinden, må stilles for en domstol.



Hollands regering meddelte også torsdag, at den trækker sig fra deltagelse.



Den Internationale Valutafond, IMF, har også trukket sig ud af begivenheden der er blevet kendt som "Davos i ørkenen". Der er tale om et abrupt skifte fra IMF-chefen Christine Lagardes side.



Topledere fra en række af Europas største banker meddelte tidligere på ugen, at de havde aflyst deres planlagte deltagelse.



Verdensbankens præsident, Jim Yong Kim, har også meldt afbud. Og både CNN, Financial Times, Bloomberg og CNBC har trukket sig som mediesponsorer for konferencen.



Den britiske milliardær Richard Branson, som grundlagde Virgin Group, indstillede alle forretningsforbindelser med landet fredag.



"Hvis det, som siges at være sket i Tyrkiet med Khashoggi, viser sig at være sandt, så vil det helt klart ændre mulighederne for vestlige virksomheder at gøre forretninger med Saudi-Arabien," sagde Branson i en udtalelse sidste uge.



Konferencen har afgørende betydning for kronprins Mohammed bin Salmans ambitiøse planer om at modernisere sit lands økonomi, så det bliver mindre afhængig af olieindtjening.