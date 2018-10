Det sker i dag: Løkkes P4G-topmøde indledes

Løkkes P4G-møde indledes



Fredag og lørdag er Danmark vært for det første P4G topmøde (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030). Det er et globalt initiativ, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Danmark sammen med Sydkorea, Etiopien, Vietnam, Chile, Mexico og Kenya står bag. P4G, skal fremme konkrete løsninger på

verdensmålene og klimaaftalen fra Paris.



47 nationer møder op ved topmødet, der får i alt 800 deltagere.Torsdag skrev Berlingske dog, at der blot kommer repræsentanter fra fem af klodens såkaldte C40- megabyer. Selv formanden for sammenslutningen har meldt afbud.



Lastbil- og bleregnskaber



Fredag byder ikke på regnskaber fra nogle børsnoterede danske selskaber, hvorfor vi i stedet kigger mod udlandet.



I Stockholm fremlægger telekommunikationsvirksomheden Telia regnskab for tredje kvartal. Kort derfra kommer Volvo Group også med regnskab for årets første tre kvartaler. Volvo Group laver lastbiler, entreprenørmateriel og marinemotorer og har ikke noget at gøre med Volvo Cars, der laver Volvo-personbiler og er på kinesiske hænder.



På den anden side af atlanten kommer amerikanske Procter & Gamble – kendt for bl.a. Pampers-bleer – ligeledes med regnskab for årets tredje kvartal.