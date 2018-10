To eksterne undersøgelser skal belyse, hvordan svindelsag om 111 millioner kroner har været mulig, og om der kan placeres et ansvar.



Det skriver Børne- og Socialministeriet i en pressemeddelelse torsdag.



Børne- og socialminister Mai Mercado (K) sætter undersøgelserne i gang, efter at det er kommet frem, at det er lykkedes en medarbejder i Tilskudsadministrationen uretmæssigt at tilegne sig 111 millioner kroner i forbindelse med sit arbejde.



Den ene undersøgelse foretages af revisions- og konsulentvirksomheden PwC og skal klarlægge, hvad og hvordan det er sket.



Den anden undersøgelse gennemføres af Kammeradvokaten. Den har til formål at vurdere, om der kan placeres et ansvar.



/ritzau/