Medie: Macquarie, Santander og Barclays under lup for skattesvindel

Ledelsen i flere internationale storbanker er mistænkt for at have vidst, at der er foregået planlagte og gennemførte handler i forbindelse med udbetaling af udbytteskat.Handler, der nu puster til skandalen om udbytteskat, hvor et netværk af internationale finansfolk med hjælp fra en række storbanker har foretaget handler, der har kostet de europæiske statskasser hele 410 mia. kr.Nu er flere storbanker i Tyskland under lup for at have brugt en metode, der har vildledt den tyske regering til at tro på, at en aktie havde flere ejere den dag, hvor udbytteskatten skulle betales. Det har betydet, at den tyske regering fejlagtigt er kommet til at udbetale for meget udbytteskat.En af de investeringsbanker, der er under mistanke, er australske Macquarie og dens bedrifter i Tyskland. Hvor anklagere ifølge Reuters siger, at banken er blevet rådet af en skatterådgiver til at benytte sig af metoden til at få udbetalt for meget udbytteskat.Ifølge Reuters rådgav han bankerne til at bruge et legitimt smuthul, der blev lukket i 2012.Men tyske embedsmænd og anklagere afviser denne påstand overfor Reuters. Da Tyskland forsøgte at stoppe denne metode ved at ændre loven om udbytteskat i 2007, 2009 og 2012.Det har imidlertid ikke sat en stopper for de smarte udbytteskat-metoder, og den seneste bank, der er fokus på i Tyskland, er den spanske bank Santander.Et offentliggjort brev fra anklagerne til Santanders advokater fra 4. juni viser, at anklagerne mistænker Santander for at have planlagt og gennemført handler, som skulle hjælpe til alvorlig svindel med udbytteskat i perioden fra 2007 til 2011, skriver Reuters.En talsmand fra Santander siger, at banken har samarbejdet med tyske myndigheder, hvor de sammen gennemfører interne undersøgelse. Ifølge Reuters siger talsmanden, at Santander ikke tolererer adfærd, der ikke overholder reglerne, samt at hvis bankens undersøgelser finder fejl, vil banken træffe de rette handlinger.Men kendskab til udbytteskat-metoder i internationale storbanker stopper ikke her.For et notat viser, at en af verdens 20 største banker, britiske Barclays, heller ikke har lagt skjul på, at den metode banken har brugt til at få udbetalt for meget udbytteskat, er blevet godkendt af bankens ledelse.Det skriver Politiken Det var Nick Brand, en del af ledelsen i afdelingen Structured Capital Markets i Barclays, der ifølge Politiken har søgt om godkendelse til metoden om udbetaling af for meget udbytteskat.Men selvom det kan lyde helt galt, så havde Barclays sikret sig, at hvis metoden blev afsløret og kaldt svindel, så ville det ikke gå ud over Barclays - fordi det i praksis var andre aktører, som krævede udbytteskatten udbetalt.Udover de to nævnte banker er flere andre storbanker også under skærpet fokus, det er bl.a. J.P. Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Suisse, UBS og ABN Amro, skriver Politiken.