Det skriver medierne: Shell forlader Danmark, Uber på vej mod rekordstor børsnotering

Efter at Finanstilsynet har afvist Danske Banks kandidat til ny topchef, er bankens bestyrelse vingeskudt, og ledelsen er handlingslammet. Det er en kæmpe bet for banken og ikke mindst for formand Ole Andersen, at banken er sendt ud i et nyt kaos i kølvandet på hvidvasksagen. (Forside, side 4-7)Store summer fra Danske Banks filial i Estland røg videre til Nordea-konti i Skandinavien, lyder det i en politianmeldelse, som hvidvaskjægeren William Browder har indgivet til svensk, dansk og norsk politi. Den næste ryger til Finland. (Side 9)Den britisk-hollandske oliegigant Shell har i en millionhandel solgt sine aktier i DUC til norske Noreco. (Side 14)I over to år har Hiper snuppet bredbåndskunder fra TDC. Nu køber TDC Hiper, og stifterne scorer kassen. Præcis som de gjorde i 2009, da de solgte Fullrate til TDC.Efter Finanstilsynets afvisning af Jacob Aarup-Andersen som ny topchef i Danske Bank bliver det op ad bakke at finde en ny førstemand til Danmarks største bank. Det vurderer flere eksperter. Analytiker ser ingen interne kandidater, mens headhunter spår at jagten på en ny topchef bliver svær. (Forside, side 6-9)To store investeringsbanker mener, at Uber kan få en markedsværdi på 120 mia. dollar, hvis kørselstjenesten børsnoteres i begyndelsen af 2019. (Side 17)/ritzau/FINANS