Det sker i dag: Byge af udenlandske regnskaber

Regnskaber fra udlandet



Ingen regnskaber fra børsnoterede danske selskaber i dag, og derfor vender vi os i stedet mod udlandet for spændende nyt på den front.



Helt uaktuelt i Danmark bliver det dog ikke. Den schweiziske medicinalkæmpe Novartis - konkurrent til bl.a Novo Nordisk og Genmbab – aflægger regnskab for tredje kvartal. Tobakskæmpen Philip Morris International kommer også med førstekvartalsregnskab, som Scandinavian Tobacco Group forventeligt holder vågent øje med.



Verdens største fødevare- og snackproducent, schweiziske Nestle kommer med regnskab for tredje kvartal. Det samme gør den amerikanske onlinebetalings-udbyder PayPal, kreditkort-selskabet American Express og den svenske elektronikgigant Ericsson.



EU-topmøde fortsætter



Efter en god nats søvn oven på onsdagens arbejdsmiddag, der indledte EU's stats- og regeringschefers topmøde i Bruxelles, er der atter tid til at trække i arbejdshandskerne.



Torsdag fortsætter topmødet, og som onsdag aften er der igen brexit, der overskygger alt andet. Briterne forlader EU senest 29. marts 2019, men det trækker ud med at få landet en aftale om landets fremtidige forhold til unionen.



Særligt grænsen mellem Nord­irland og Irland har de seneste dage voldt store problemer.