Amerikansk finanstilsyn blokerer for børsernes stigende gebyrer

Det amerikanske finanstilsyn, SEC, har besluttet at blokere for højere gebyrer på nogle typer aktiemarkedsdata. Det spreder tvivl om en afgørende indtægtskilde, der har hjulpet de amerikanske børser til at modvirke de seneste års faldende indtjening fra handelsaktiviteter.



Det skriver Wall Street Journal.



Mens de amerikanske børser i de seneste år har troet, at salg af markedsdata til konstant stigende priser var en garanteret overskudsmaskine, har SEC nu blokeret forespørgsler fra The New York Stock Exchange, NYSE, og Nasdaq om at øge gebyrerne.



"Denne beslutning er en sejr for almindelige investorer på vores aktiemarkeder, der for længe har betalt betydelige omkostninger på ulige vilkår," udtaler SEC-kommissær Robert J. Jackson Jr. til Wall Street Journal.



Ifølge en NYSE-talsperson viser beslutningen et "foruroligende" skifte fra SEC's side, mens Nasdaq har meldt ud, at selskabet vil appellere sagen i føderale domstole.



De to børser er længe blevet beskyldt for at udnytte deres monopol på markedsdata, som blandt andet fonde og pensionskasser er afhængige af.



/ritzau/FINANS