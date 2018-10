Det skriver medierne: Gigantfonde på storindkøb hos danske iværksættere

Appetitten på danske iværksættere er eksploderet på få år. Det er især udenlandske fonde, der står klar med ventureinvesteringer, som er steget fra 390 mio. kroner i 2016 til 2037 mio. kroner i år. (Forside, side 8-9)Senest ved udgangen af 2019 står Jesper Bo Jacobsen, CEO i Ilse Jacobsens virksomheder, til at blive ny bestyrelsesformand. Den nuværende formand, Morten Albæk, bekræfter, at han forventer at forlade posten næste år. (Side 10-11)Grundlæggeren af Nordic Aviation Capital, der sidder på verdens største flåde af mindre regionalfly, har ladet en fond fra Singapore købe sig ind i flyleasingselskabet. (Side 16)Ny EU-regulering skal beskytte kunderne bedre end før. Det er brancheorganisationen Forsikring & Pensions argument for at fjerne en intern kontrolfunktion i pensionsselskaberne gennem 114 år. (Forside, side 6-7)Det bliver sværere at få forsikret sine kreditter til britiske kunder, fordi brexit vil medføre flere konkurser, lyder det fra et forsikringsselskab. (Side 4)Medicoselskabet Ambus store satsning bliver ifølge markedet angrebet af giganter som japanske Olympus og amerikanske Boston Scientific. Spørger man Ambu-topchef Lars Marcher, er det ikke tilfældet. (Side 4)De danske skattemyndigheder mangler at behandle ansøgninger om mindst 4,7 mia. kr. i refusion af udbytteskat, som har hobet sig op, siden udbyttesagen brød løs i 2015. Det er ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) ikke skattevæsenets største problem i øjeblikket. (Forside, side 6-7)Den amerikanske regering vil have listepriser for produkterne afsløret, når medicinalproducenter reklamerer på tv, men farmaindustrien er uenig. (Side 10)Skuffende salgstal for Genmabs kræftmiddel Darzalex fik aktiemarkedet til at straffe biotekvirksomheden, mener flere analytikere. (Side 12)/ritzau/FINANS