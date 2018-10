Det sker i dag: Topmøde om brexit

På en nyhedsfattig dag i dansk erhvervsliv uden regnskaber fra nogen af de store selskaber, mødes EU landenes ledere i Bruxelles for at diskutere og blive orienteret om de højspændte brexit-forhandlinger.Forud for topmødet havde både EU og Storbritannien håbet, at det ville blive det helt store gennembrud i brexit-forhandlingerne.Men hvad der henover weekenden lignede store fremskridt mod at nå en aftale, førte søndag aften til et midlertidigt sammenbrud i forhandlingerne, der først optages igen under topmødet. Især spørgsmålet om den frie bevægelighed over grænsen mellem Irland og Nordirland skiller parterne.Vil du vide mere om forhandlingspositionerne forud for onsdagens topmøde, kan du med fordel læse denne artikel fra Børsens korrespondenter i London og Bruxelles om forløbet og de store knaster.Efter topmødet skal den britiske premierminister Theresa May onsdag aften tale til EU's stats- og regeringschefer. Herefter diskutere de videre om EU's stillingstagen over en stor formel middag.World Economic Forum kommer med den årlige måling af landenes konkurrenceevne, The Global Competitiveness Report 2018-2019. Når du læser dette, er rapporten allerede blevet offentliggjort klokken 00.01 natten til onsdag.Du kan blive klogere på rapporten og resultaterne her på borsen.dk.Opgørelsen er baseret på omfattende registerdata samt 12.274 interview med virksomhedsledere, 98 indikatorer og omfatter 99 procent af verdensøkonomien målt i BNP.