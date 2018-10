Det skriver medierne: Skæbnedag for Genmab

Ingrediensselskabet Chr. Hansen indfrier egne målsætninger og præsenterer en organisk vækst på ni pct. og en driftsindtjening over forventning. Samtidig melder selskabet, at bestyrelsesformand Ole Andersen stopper. (Side 7)Biotekselskabet Genmab fik i foråret klø på børsen efter et fejlslagent studie med selskabets guldæg, Darzalex. Lige om hjørnet venter endnu en stor eksamen, som kan vaske skuffelsen væk og sende den danske biotekaktie i vejret. (Side 11)Efter syv måneder på posten som formand i Poul Due Jensens Fond, der ejer Grundfos, har den tidligere koncernchef i ALK Abelló Jens Bager trukket sig. Fonden er yderst fåmælt om det opsigtsvækkende skridt fra Jens Bager. (Side 5)Saxo Bank-stifter Lars Seier Christensen står bag opbygningen af et nyt blockchain-netværk, der skal håndtere betalinger. Prisen for netværket – kaldet Concordium – løber op i "adskillige hundrede millioner", og derfor skal der i begyndelsen af næste år hentes ekstern kapital. (Forside, side 6-7)Jesper Brandgaard har styret økonomien i Novo Nordisk siden 2000 og senest den trængte biopharmdivision. Nu forlader han Novo i foråret 2019. (Side 8)Topøkonom i Unicredit Erik Nielsen forudser, at realøkonomien bliver ramt af faldende aktiekurser. Andre iagttagere er dog mere optimistiske og tror på kursstigninger. (Side 17)/ritzau/FINANS