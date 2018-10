Det skriver medierne: EU vil tøjle Amazon

Bestyrelsesformanden Morten Albæk fra Ilse Jacobsens modevirksomhed IJH kommer med en sjældent stærk kritik af ledelsen hos selskabet. Ledelsen har været uprofessionel, og der arbejdes på en udskiftning, lyder den kontante besked fra Morten Albæk. (Forside, side 4-5)EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, er ved at undersøge, hvordan EU skal tackle giganter som Amazon. Den danske detailhandel frygter, at det amerikanske kæmpeselskab vil sluge alt og alle på dens vej, i takt med at den bliver fodret med massive data om forbrugerne. (Side 6-7)Den nordsjællandske radarvirksomhed Weibel Scientific præsenterer et bruttooverskud på 127 mio. kroner. Virksomheden øger samtidig antallet af medarbejdere og kaster sig ind i kampen om udvikling af droneteknologi. (Side 11)Danske aktier har i flere år været udenlandske investorers kæledægge og har givet nogle af de højeste afkast i Europa. Men nu kan det ifølge eksperter være slut. (Forside, side 10-11)Jesper Nielsen, midlertidig topchef i Danske Bank, har deltaget i flere kundemøder i kølvandet på hvidvaskskandalen. Kunder, som er utilfredse med bankens ageren, er nu velkomne til at henvende sig direkte til ham. (Side 3)Priserne er tårnhøje, og det kan ikke undgå at ramme kapitalfondenes fremtidige afkast. Det siger topchef i Axcel Christian Schmidt-Jacobsen. (Side 6-7)Genmabs indtjening er stadig fuldstændigt afhængig af produktet Darzalex. Men pipelinen er jokeren. Og den kan vise sig god. (Side 12-13)/ritzau/FINANS