Fransk vin solgt for 3,7 millioner kroner på auktion i USA

En flaske Romanee-Conti-vin fra 1945 blev lørdag solgt for rekordhøje 558.000 dollar på en auktion i New York. Det svarer til cirka 3,7 millioner kroner.



Hammerslaget endte 17 gange højere end de 32.000 dollar, som auktionshuset Sotheby's havde regnet med, at vinen maksimalt kunne sælges for.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Vinen fra Bourgognes mest berømte vingård, Domaine de la Romanee, er kendt for at være en af de bedste og dyreste vin i verden. Normalt koster en flaske af den eftertragtede vin 60.000 kroner.



De dyre dråber produceres i ganske små mængder og har derfor altid været ekstremt eftertragtede. Der fremstilles årligt under 5000 flasker af vinen, mens den, der lørdag blev solgt for mere end tre millioner, kun blev produceret i 600 eksemplarer.



Få minutter efter rekordsalget blev en anden flaske Romanee-Conti solgt for 496.000 dollar, svarende til cirka 3,1 millioner kroner.



Begge flasker stammer fra en personlig kollektion fra en tidligere vinproducent.



Den foregående rekord for en flaske vin var en Chateau Lafite Rothschild fra 1869, som blev solgt for 233.000 dollar i Hongkong i 2010.



I januar i år lykkedes det ifølge TV2 Norge flere gerningsmænd at stjæle 62 flasker af verdens dyreste vin fra en vinkælder til gourmetrestauranten Teatro i det centrale Oslo.



Blandt de stjålne dråber var flere flasker Romanee-Conti, som var købt på en auktion for ti år siden. En af flaskerne var vurderet til 140.000 kroner.



Samme måned blev en flaske vodka til otte millioner kroner stjålet fra verdens største vodkasamling i København.



Flasken, en Russo-Baltique, ejes af russeren Leonard F. Yankelovich, der havde lånt den ud til vodkamuseet. Det skriver Ekstra Bladet.



Flasken, der er lavet af tre kilo guld og tre kilo sølv, blev senere fundet på en byggeplads i Charlottenlund. Tom og med hakker i.



/ritzau/