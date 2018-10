Danmark styrer mod seneste løvfaldssommer i 145 år

Relateret indhold Artikler

Det er varmt i øjeblikket. De tunge efterårs- og vinterjakker, der ellers plejer at blive hevet frem fra gemmerne på dette tidspunkt bliver måske holdt der lidt længere endnu.



Og det er bemærkelsesværdigt varmt. Så varmt for årstiden, at vi er på vej mod den seneste løvfaldssommer i 145 år. Det skriver TV2 Vejret.



En løvfaldssommer er defineret som tre på hinanden følgende dage efter jævndøgn, hvor temperaturerne er på 20 grader eller derover. Definitionen er TV2's egen.



Ifølge DMI har man her en lidt bredere definition, der blot kaldes "Indian Summer" - som det kaldes i USA og Canada.



- Smukt sensommervejr i oktober med temperaturer på 18-20 grader, solskin og kun lidt vind forekommer måske hvert tredje eller fjerde år. Holder den nuværende prognose, vil det derfor være ganske usædvanligt, siger klimatolog Mikael Scharling fra DMI.



Sidste gang, vi oplevede løvfaldssommer i Danmark var for bare to år siden, hvor temperaturerne i hele syv dage i træk fra den 23. september til den 29. september, nåede 20 grader eller derover.



Men ikke i de 145 år, man har registreret de danske temperaturer minutiøst, har vi oplevet så sen en løvfaldssommer.



Det konstaterer TV2 Vejret, der har gravet DMI's arkiver igennem.



Den seneste løvfaldssommer faldt ifølge deres oplysninger for 97 år siden fra 10. til 12. oktober 1921.



Og så var der fire dage i 2011 fra den 29. september til den 2. oktober, hvor landet tilmed fik oktober måneds varmerekord, da der den 1. oktober blev målt 26,9 grader i Store Jyndevad i Sønderjylland.



I Tyskland går fænomenet med varme efterårsdage under navnet "Altweiber sommer", der lidt groft kan oversættes til "Gammelkone-sommer". I Sverige kaldes det "Brittsommer".



