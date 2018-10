Det sker i dag: Netflix skal slå tilbage efter skuffende 2. kvartal

Regnskab fra Chr Hansen



Ingrediensselskabet Chr. Hansen Holding fremviser de tørre tal for 4. kvartal mandag kl. 8.00.



Her skal investorerne særligt have øjne på selskabets forventninger til det kommende regnskabsår. Ifølge estimater fra analytikerkorpset indsamlet af Ritzau får Chr. Hansen en organisk vækst på 9,6 pct. i det næste regnskabår.



En udmelding om en vækst i intervallet 8-10 pct. vil dog sandsynligvis skuffe investorerne en smule.



Investeringsbanker i fokus



Den amerikanske regnskabssæson er så småt ved at rulle i gang.



Fredag afslørede en række banker som Citigroup, Wells Fargo og JPMorgan, hvordan det var gået i tredje kvartal, og de var fra morgenen med til at trække aktiemarkederne i plus.



Mandag følger bl.a. investeringsbankerne Morgan Stanley og Goldman Sachs op med deres regnskaber, der dækker over de første ni måneder af 2018.



Netflix på revanchetogt



Streaminggiganten Netflix skal mandag aften kl. 22.00 dansk tid vise investorerne, at selskabet kan slå tilbage efter et skuffende 2. kvartal.



Her fik Netflix 5,15 mio. nye abonnenter mod 7,41 i 1. kvartal og langt forbi selskabets eget mål på 6,20 mio. Det fik dengang aktien til at styrtdykke.