Nyt slag i udbyttesagen: Shah kæmper for fastlåste milliarder

En britisk domstol udstedte i juni en international ordre om at fastfryse midler, der stammer fra den store sag om udbyttesvindel mod Skat. I dag mødes de danske skattemyndigheder og de sagsøgtes advokater i retten i London for at afgøre, om fastfrysningen skal fastholdes.Det skriver TV2.



Den hovedmistænkte i sagen, britiske Sanjay Shay, har ifølge TV2 alene fået fastfrosset 4,1 mia. kr. i Storbrittanien, Tyskland og Dubai, hvor han bor. Fastfrysningsordren indikerer, at Skat har en relativt stærk sag."Det er et meget stærkt våben. Engelske dommere har beskrevet dem som et atomvåben, fordi de kan være meget ødelæggende," skriver Bill Dixon fra advokatkontoret Field Seymour Parks, og understreger, at der skal meget til at få en dommer til at udstede en ordre af den karakter.Retsdokumenter fra sagen viser, at Skat har været i stand til at kortlægge, hvor otte milliarder kroner er endt. Den endelige destination for de resterende 4,7 mia. kr. efterforskes fortsat, fortæller Skat.