Det skriver medierne: Derfor vil førende forsker splitte Finanstilsynet i to

Berlingske BusinessDet danske aktiemarked åbnede med fald på over tre procent torsdag morgen, men i løbet af dagen blev stemningen noget bedre.I første omgang har DSV fået nej til det, som kan blive den danske transportkæmpes største handel nogensinde. Men nu begynder spillet for alvor, lyder vurderingen.Producenten af ovenlysvinduer, Velux, har torsdag indgået aftale om at købe tyske Jet-Group, der er en stor international aktør inden for ovenlyssystemer til kontorer, butikscentre og større industrielle bygninger.Trygs topchef Morten Hübbe glæder sig over markant højere vækst i forretningen, end man har været vant til længe. Men en stor brand i Europa og rutsjebaneture på aktiemarkederne er en sten i skoen. (Side 13)Jyllands-Posten ErhvervDen danske slagterigigant Danish Crown er kommet under et voldsomt pres fra slagterier i især Spanien og USA. Koncernen kan kun overleve herhjemme, hvis der gennemføres en regulær revolution i slagteribranchen, vurderer Danish Crowns topchef.Danmarks anden- og tredjestørste elselskab bliver til ét, når SE og Eniig går sammen. SE's topchef, Niels Duedahl, bliver direktør for den nye gigant.Aktiekursen gik fra blodrød til de øvre luftlag for Pandora i torsdagens handel, da opkøbsrygter for anden gang inden for en måned sendte Pandora-aktien markant op. Smykkekoncernen afviser at kommentere rygter.Der er behov for øget fokus på både bekæmpelse af hvidvask og det almindelige banktilsyn. Derfor bør Finanstilsynet splittes op i to, mener professor Jesper Rangvid.Investorerne på det danske aktiemarked sendte torsdag C25-indekset ned med yderligere 0,5 pct., så det siden slutningen af august er faldet med omkring 14 pct. Ifølge investeringschef i Dansk Formue- & Investeringspleje leder investorerne efter bunden – og de er måske ved at finde den.UBS og Credit Suisse afviser aktiepanik og siger, at aktieopturen kommer tilbage. Andre advarer om "rædselsvækkende tømmermænd" Jesper Rangvid: De amerikanske myndigheder har magten til at lukke Danske Bank

Det er den gode nyhed, ifølge professor Jesper Rangvid, en af landets førende eksperter i finansiering og bankvæsen. Den dårlige nyhed er, at Danske Bank har ødelagt en stor del af tilliden til det finansielle system i Danmark med en virksomhedskultur, der ser ud til at have sat indtjening over moral og anstændighed, siger han til Politiken fredag./ritzau/FINANS