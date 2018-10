Tidligere PET-chef i retten



Sagen mod den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET), Jakob Scharf, fortsætter i dag.

Den begyndte 26. september og er planlagt til at vare 15 retsdage indtil slutningen af november.



Retssagen handler om, hvorvidt Jakob Scharf brød sin tavshedspligt i forbindelse med udgivelsen af bogen "Syv år for PET". Han risikerer fængselsstraf, hvis han bliver dømt.



Fredag skal bl.a. en tidligere juridisk chef i PET afhøres i sagen.



Nyt om udbytteskattesag



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skal fredag i åbent samråd om undersøgelseskommissionens arbejde med udbytteskattesagen. Det er den opsigtsvækkende sag, hvor statskassen over tre år blev lænset for 12,7 mia. kr.



Nu har Socialdemokratiets Henrik Dam Kristensen ønsket en opdatering på sagen.



Pressemøde om giftangreb



Den russiske ambassadør i Storbritannien vil i løbet af dagen holde et pressemøde, hvor han vil kommentere sagen om giftangrebet på den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter i Salisbury.



Det er nyhedsbureauet AFP, der oplyser om pressemødet, men tidspunktet er endnu ikke kendt. Mere og mere tyder efterhånden på, at giftangrebet har tråde til den russiske efterretningstjeneste