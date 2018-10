44 ransagninger onsdag har ført til, at 22 personer bliver efterforsket i en større sag om matchfixing og snyd i europæiske fodbold med afsæt i Belgien.



Det skriver AFP på baggrund af oplysninger fra belgiske politiadvokater torsdag.



En topdommer er blandt de personer, som undersøges for snyd i belgisk fodbold, og anklagemyndigheden i Belgien har ligeledes udstedt to arrestordrer uden for Belgien.



Sagen handler om flere store europæiske fodboldklubber, der onsdag blev ransaget af politiet.



I alt blev der foretaget 44 ransagninger i Belgien samt yderligere 13 i alt i Frankrig, Luxembourg, Cypern, Montenegro, Serbien og Makedonien.



Anklagemyndigheden i Belgien har i et år indsamlet materiale om mistænkelige pengeoverførsler, der involverer fodboldagenter, og materialet indikerer også, at matchfixing har fundet sted.



De mest kendte klubber såsom Anderlecht, Club Brugge, Standard Liege og KAA Gent fik alle besøg af politiet onsdag.



Tidligere torsdag kom det frem, at Club Brugges-træner Ivan Leko var blandt de afhørte i sagen torsdag.



/ritzau/