Malaysias regering vil afskaffe dødsstraffen. Det siger Gobind Singh Deo, der er kommunikations- og multimedieminister i Malaysia, ifølge AFP.



- Regeringen er blevet enig om at afskaffe dødsstraffen. Jeg håber, at loven snart vil blive ændret, siger Gobind Singh Deo ifølge AFP.



Beslutningen er blevet rost af rettighedsgrupper.



Mord, kidnapning, besiddelse af skydevåben og narkohandel er nogle af de forbrydelser, der giver dødsstraf, skriver AFP.



Ændringen vil ske ved det næste parlamentsmøde, der finder sted 15. oktober, skriver dpa med henvisning til blandt andet avisen Malay Mail.



På det sociale medie Twitter roser den svenske ambassadør i Malaysia også beslutningen.



- Vi glæder og meget over, at den malaysiske regering har meddelt, at det er hensigten at afskaffe dødsstraf, skriver Dag Juhlin-Dannfelt på Twitter.



Også Amnesty International har meldt sig på banen med en applaus. Organisationen kalder det ifølge dpa en "forbløffende meddelelse".







/ritzau/