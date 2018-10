Det skriver medierne: Novo ruller offensiv ud i kamp mod ærkerival

Tryg lancerer som det første forsikringsselskab i Norden en strategi, hvor fokus skifter fra klassisk forsikring til forebyggelse med tilbud om alarmer og rottespærrer til boligen samt sladrehanke til bilen mod billigere præmier.Finanstilsynets håndtering af Danske Banks hvidvasksag er røget ind i en politisk storm, hvor luppen især ser ud til at være på den tidligere bestyrelsesformand med en direktørfortid i Danske Bank.Novo Nordisk er under pres på det lukrative amerikanske GLP-1-marked, hvor konkurrenten Eli Lilly har indhentet en stor dansk føring. Novo svarer igen med stor salgsoffensiv og landsdækkende TV-reklamer.Medicoselskabet Ambus topchef, Lars Marcher, er blevet træt af, at omverden har travlt med at kritisere hans bonusprogram. Som det første børsnoterede selskab i Danmark vil Ambu lægge alle detaljer frem om ledelsens aflønning.Den danske tøjeksport holdes i høj fart af især øget nethandel. Flere af de store aktører i den internationale onlinehandel efterlyser faktisk mere dansk mode.Allison Kirkby vil gøre TDC til en bannerfører for fremtidens televirksomhed. Men hendes egen fremtid ser usikker ud, når hun har splittet TDC op i to selskaber.Et tæt samarbejde med Kinas regering giver it-selskabet Tradeshift et kraftigt rygstød på det kinesiske marked for håndtering af fakturaer. Værdien af transaktioner vokser omkring 400 pct. om året i øjeblikket, og Tradeshift runder en omsætning på 2 mia. kr. i år.Fitness World vil undgå begynderfejl i udvidelsen til nye markeder og køber den næststørste fitnesskæde i Schweiz med 33 centre.En russisk centralbankchef advarede personligt de estiske myndigheder om hvidvask i Sampo Banks estiske filial. Han blev siden myrdet.Den nye TDC-topchef, Allison Kirkby, skal udrulle telekoncernens nye strategi. Hun glæder sig over at have ejere med et langt perspektiv i ryggen.Claus Møller, der sidst i 1990'erne var med til at stifte Genmab og sad i dets direktion frem til 2008, har været med til at skabe en ny børssucces./ritzau/FINANS